Misvak'ın 'Hz. Yusuf'lu karikatürüne tepki yağdı
Siyasal islamcıların 'mizah' dergisi Misvak, bu kez kendi takipçilerinden de büyük tepki gördü. Yoğun şikayet sonrası derginin hesabına kısıtlama getirildi.
Provokatif karikatürleriyle tepki çeken gerici "mizah" dergisi Misvak, son yaptığı karikatürde bu kez kendi takipçilerinden de tepki topladı.
Derginin 6 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürde, kadına şiddet ve cinsel istismar olayları konu edildi ve "kadının beyanı esastır" ilkesi alaya alındı.
Karikatürde, "Her ne kadar gömleğiniz arkadan yırtılmış olsa bile Yusuf bey, kadının beyanı esas olduğu için Züleyha Hanım ne derse o" ifadelerine yer verildi.
Tepki çeken karikatür, derginin düzenli takipçilerinden de "Hz. Yusuf’un kısasını mizah konusu yaptığı" iddiasıyla çok tepki aldı.
Öte yandan Misvak’ın Twitter hesabının gelen tepkiler üzerine kısıtlandığı görüldü.
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