MİT kumpası davasında karar
FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasına, tutuklu 10 sanık ile başka suçtan tutuklu sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle çarptırılmasına hükmetti.
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