MİT şehidinin cenaze törenini haberleştiren gazeteciler bugün hâkim karşısına çıkacak
OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, ilk duruşmada tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı iki farklı suçtan ceza talep etti.
MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayımladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Oda TV Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser bugün hâkim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcılık, gazetecilerin iki ayrı suçtan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcılık bugün saat 10.30’da İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, tek bir haber nedeniyle gazetecilerin iki farklı suçtan cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada, “Sanıkların savunmalarının kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ve bu şekilde sanıkların üzerine atılı bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensubu olan şehitlerin kimlik bilgilerinin ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerinin, çalıştıkları görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yayımlanmak ve açıklamak suretiyle Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/3. fıkrasında tanımlanan suç ile ‘Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama’ suçlarını işledikleri” öne sürüldü.
Savcı, tüm sanıkların “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla ve “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan da 3’er yıldan 9’ar yıla kadar olmak üzere toplam 8’er yıldan 19’ar yıla kadar hapislerini talep etti.
Tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluk hallerinin devam etmesini isteyen savcı, yurtdışında olduğu belirtilen Erk Acarer’in de dosyasının ayrılmasını talep etti.
MÜTALAAYA ELEŞTİRİ
Davanın avukatlarından avukat Hüseyin Ersöz mütalaaya ilişkin şu görüşleri dile getirdi: “Savcılık mütalaasında yeni bir şey beklemiyorduk, öyle de oldu. İddianamenin tekrarından ve soyut suç atfından ibaret bir metin. Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’ın tutuklu olarak yargılandığı dava, Basın özgürlüğünün ülkedeki standartını da gözler önüne seriyor. Basın özgürlüğünün kısıtlanmasında ‘araçsallaştırılan’ bu davada verilebilecek tek ‘hukuki’ karar, yasal şartları oluşmayan atılı suçlara dair, ancak ve ancak beraat olabilir. Gazetecilerin tutuklu kaldıkları her gün, ifade hürriyeti ve özgürlük hakkının ihlali anlamına geliyor.”
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