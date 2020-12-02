MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralık'ta oynanacak

02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:35

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Ligin 6. haftasında oynanması gerekirken, Atakaş Hatayspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakası, 15 Aralık Salı günü oynanacak." denildi.

Eryaman Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.