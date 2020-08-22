MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz: 6 yıllık ihtiyacı karşılar

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin 45 ila 50 milyar metreküp olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, 320 milyar metreküplük rezervin Türkiye’nin 6-7 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Gazın çıkarılmasının zaman alabileceğini belirten Türkyılmaz, şimdiden rezerv miktarı söyleminin de sadece tahmin olabileceğini vurguladı.

Türkyılmaz, “320 milyar metreküp bugün için yapılmış tahmindir. Doğru rakamı bulabilmek için sahada ciddi jeolojik, jeofizik çalışmalar yapmak gerekir. O çalışmalardan sonra miktar tespit edilir. Zaman gerektirir” dedi.

Sahanın kötü bir saha olduğunu düşünmediğini, Tuna deltasında daha önce de gaz bulunduğunu belirten Türkyılmaz, “Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içinde gaz bulması şaşırtıcı değil. Ancak rezerv miktarı tartışmalıdır. Daha az da olabilir daha fazla da olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Türkyılmaz, gaz bulunmasının sadece bugünkü iktidarın başarısı olarak da kabul edilemeyeceğini, 90’lı yıllardan bu yana devam eden bir çalışma olduğuna dikkat çekerek eski teknik kadroların emeğine saygı gösterilmesini istedi.

Türkiye’nin arama yapan gemilerindeki çalışan yabancı personel sayısının zamanla azaltılması, yerlerine Türk personelin yetiştirilmesinin önemine de işaret eden Türkyılmaz, “Yabancı personel bırakıp gidebilir. Gemici, mühendis, teknik personeli kendi personelimiz ile takviye etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

‘MUTLAKA ÇIKARILMALI’

Türkyılmaz, doğalgazı çıkarmak maliyetli olsa da mutlaka bu gazın çıkarılması gerektiğini söyledi. “Yurtdışına döviz ödeyeceğimize kendi kaynaklarımızı kullanmak daha doğru. Maliyetlidir denilip kestirilir atılamaz. Maliyeti, yabancı şirketlere ödenen paradan yüzde 20 fazla bile olsa bu gaz çıkarılmalı” diyen Türkyılmaz, şöyle devam etti: “Ancak Türkiye’nin enerji sorununu da çözmez. Büyük iddialardan kaçınmak lazım. Sadece dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlar. Türkiye doğalgaza yıllık 8-10 milyar dolar para ödüyor. Ayrıca ‘Bu gazı bulduk, doğalgaz fiyatları ucuzlar mı?’ Hayır, ucuzlamaz. Çünkü şu anda Türkiye doğalgazı kendi alış fiyatının altında satıyor. Kamu sübvanse ediyor. Yurttaşa verileni de sanayiciye verileni de kamu sübvanse ediyor.”

Oğuz Türkyılmaz, rezerv belli olduktan sonra bütün şirketlerin ortaklık için Türkiye’nin kapısını çalacağını, “Gel, beraber işletelim” diyeceğini de söyledi.

“Gazı bulduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bunu kanıtlarsanız oraya ortak olmak isteyen çıkar” diyen Türkyılmaz, Çin ve Rusya’ya işaret etti. Türkyılmaz, keşifte Karadeniz’deki barış ortamının da etkili olduğunu, Akdeniz’de ise aynı durumun bulunmadığını kaydetti.