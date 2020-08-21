Moda Sahnesi, afiş koleksiyonu serisini satışa sundu

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:31

2013’ten beri kültür sanat alanında eserler sergileyen, karşılaşmalara ve ortaklıklara ev sahipliği yapan Moda Sahnesi, tiyatro alanında kendi ürettiği oyunların afişlerini özel bir seri altında topluyor.

Flauner Books ortaklığıyla hazırlanan koleksiyonda beş oyun için sanatçılar tarafından yeniden tasarlanmış ve her biri sanatçı ve oyuncular tarafından imzalanıp “1’den 100’e” kadar numaralandırılmış eserler yer alıyor. Flauner Books tarafından sınırlı sayıda basılacak olan özel seride “Hamlet”, “Bütün Çılgınlar Sever Beni”, “En Kısa Gecenin Rüyası”, “Kıyı” ve “Yeni Bir Şarkı” adlı oyunların afişleri yer alıyor.

“Hamlet” oyunu afişinin birinci edisyonu Cem Dinlenmiş’e, ikinci edisyonu ise Moklich’e; “Bütün Çılgınlar Sever Beni” oyunu afişinin birinci edisyonu Burak Beceren’e, ikinci edisyonu ise Bülent Gültek’e ait. “En Kısa Gecenin Rüyası” oyununun afişi Kaan Bilaloğlu’na, “Kıyı” oyununun afişi Pelin Kırca'ya, “Yeni Bir Şarkı” oyununun afişi de Selin Çınar’a ait.

Daha detaylı bilgi edinmek ve sipariş vermek için: https://www.modasahnesi.com/e-dukkan