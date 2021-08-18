Moda Sahnesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:03

Sanat dünyası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Bu süreçte sayısız tiyatro salonu kapandı, sinema salonları kapılarına kilit vurdu, birçok müzisyen enstrümanlarını satarak hayatta kalmaya çalıştı.

Devletten beklediği desteği göremeyen sanatçılar, kendi imkanlarıyla yaşama tutunmaya çalıştı ve bu krizden en çok etkilenen kesimlerden oldu.

Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerekli desteği vermediği sanat dünyasından yaşananlara bir tepki geldi.

Türkiye'nin önde gelen tiyatrolarından Moda Sahnesi'nin kurucusu Kemal Aydoğan, yaşanan krize dikkat çekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup yazdı.

Aydoğan, pandemi kurallarının tiyatro dünyasında önemsendiğini fakat maddi olarak girilen krizin çözümsüz kaldığını vurguladı ve mektubu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

MODA SAHNESİ'NDEN BAKANLIĞA: YANITINIZI BEKLİYORUZ

Aydoğan'ın Moda Sahnesi adına yazdığı mektup şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanı'na açık mektup,

Moda Sahnesi 4 eylül 2021 itibariyle kapalı salonda tiyatro faaliyetine başlıyor. Moda Sahnesi, belki bilmiyorsunuzdur diye söyleyeyim, 3 adet salonu olan bir tiyatro. 50'şer kişilik 2 salonu pandemide hiç kullanamadık. Sağlık koşulları gereği... Yani 100 kişilik bir potansiyeli 17 aydır kullanamıyoruz. Büyük salonun koltuk kapasitesi 240 ile 270 arasında değişiyor. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca salona %60 kapasiteyle seyirci alacağız. Bu da 120 ile 150 arasında bir seyirci sayısı demek.

Binayı kurarken 340 ile 370 arası olana kapasitemiz şimdi 1/3'e düştü. Bu koşullarda tiyatronun masraflarını nasıl karşılamamızı önerirsiniz, buna dair bize söyleyeceğiniz öneriler var mı? Bunları dinlemek isteriz.

Siz, ya ödenekli ya da salonsuz özel tiyatro ile yoğun olarak temas ettiğiniz için bizim gibi tiyatroların ne çektiğini anlayamamış olabilirsiniz. Size aracısız, direkt, birinci elden yazayım, problemi birebir aktarayım istedim.

Yanıtınızı bekliyoruz, biz Moda Sahnesi."