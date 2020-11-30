Moderna aşısının son sonuçları açıklandı: Yüzde 94,1
Moderna, son yapılan aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 etkili olduğunu açıkladı.
Moderna, geliştirdikleri koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1’lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.
Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.
Moderna’nın yaptığı açıklamada, şirketin pazartesi günü itibariyle ABD’de acil kullanım iznine ve Avrupa’da koşullu pazarlama iznine başvurduğu duyuruldu.
Pfizer ve BionTech’in geliştirdiği aşıysa ABD’li düzenleyici kuruluşlara bu ayın başında sunulmuştu. Bundan dolayı Moderna’nın aşısı Pfizer ve BionTech’in aşısından sonra değerlendirmeye alınacak.
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