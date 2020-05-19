Moderna, Covid-19 aşısı üretmek için 1.3 milyar dolar kaynak toplayacak

19 Mayıs 2020 Salı, 15:31

Moderna Inc. koronavirüs aşısı üretimini fonlamak için hisse satışı yoluyla 1.3 milyar dolarlık sermaye toplamayı planlıyor.

ABD'li biyoteknoloji şirketi tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre lot başına 76 dolardan 17.6 milyon adet hisse senedi satışı yapacak. Söz konusu rakam pazartesi günkü kapanış fiyatının yüzde 5 altında.

İlaç şirketinin hisseleri, deneysel koronavirüs aşısına ilişkin ilk test sonuçlarının olumlu geldiğini açıklamasının ardından pazartesi günkü işlemlerde yükseldi. Şirketin piyasa değeri bu yıl yüzde 309 arttı.

Moderna'nın aşısı koronavirüs ile mücadelede en fazla ümit vadeden adaylardan biri olarak görülüyor. Tüm dünyada 4.8 milyondan fazla insan koronavirüsten dolayı enfekte olurken 318 bin kişi hayatını kaybetti.

Başarılı bir aşının geliştirilmesi, kapanma önlemlerinin kaldırılması, sosyal mesafe tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomilerin yeniden güvenle açılmasında kritik önem taşıyor.