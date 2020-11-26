Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler
Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yan etkiler arasında ilk dozda aşının yapıldığı bölgede acı olduğu ifade edilirken; ikinci dozda bazı gönüllülerde, eklem, kas ve baş ağrıları saptandı.
Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi. İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren ‘şiddetli’ ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.
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