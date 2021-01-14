Moderna’dan kritik açıklama: Covid-19 sonsuza kadar sürecek
ABD’li aşı üreticisi Moderna'nın CEO’su Stephane Bancel, dünya ekonomilerini durma noktasına getiren ve hastaneleri zor durumda bırakan koronavirüsün "sonsuza kadar" olacağını söyledi.
JP Morgan Sağlık Konferansı'nda konuşma yapan Bancel, "Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Bancel, “SARS-CoV-2 gitmiyor. Endemik hale gelebilir ama sonsuza kadar var olacak” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde de halk sağlığı yetkilileri ve bulaşıcı hastalık uzmanları, Covid-19'un endemik bir hastalık haline gelme olasılığının yüksek olduğunu, yani şu anda olduğundan daha düşük seviyelerde olsa da her zaman toplumlarda mevcut olacağı belirtmişlerdi.
BİRKAÇ YIL KORUMA SAĞLAYACAK DEMİŞTİ
ABD’li koronavirüs aşısı üreticisi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının Covid-19’a karşı birkaç yıla kadar koruma sağlayacağını açıklamıştı.
NTV'nin aktardığına göre Bancel, “İlkbaharda medyaya yansıyan aşının yalnızca bir ya da iki ay koruyacağına dair kabus senaryolarının artık konu dışı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda aşının ürettiği antikor tepkisi çok yavaş azalır. Bu nedenle aşının potansiyel olarak birkaç yıl boyunca koruma sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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