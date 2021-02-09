Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, imza töreninde soruları yanıtladı.
Daha önce kendisine Türkiye'den gelen teklifler ile ilgili konuşan Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum" dedi.
Galatasaray formasıyla iki resmi maça çıkan Mohamed 2 gol kaydetti.
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