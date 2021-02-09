Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım

09 Şubat 2021 Salı, 16:11

Daha önce kendisine Türkiye'den gelen teklifler ile ilgili konuşan Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum" dedi.



Galatasaray formasıyla iki resmi maça çıkan Mohamed 2 gol kaydetti.