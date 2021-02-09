Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, imza töreninde soruları yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 16:11
Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım
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Daha önce kendisine Türkiye'den gelen teklifler ile ilgili konuşan Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum" dedi.

Galatasaray formasıyla iki resmi maça çıkan Mohamed 2 gol kaydetti. 


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