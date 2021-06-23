Galatasaray, Yönetim Kurulu'nda görev paylaşımını yaptı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:35

19 Haziran'da yapılan seçimi dramatik bir şekilde kazanan Elmas' yönetimindeki görev dağılımını netleştirdi.

Galatasaray Spor Kulübü yeni yönetimdeki paylaşımı açıkladı. İşte yöneticilerin görevleri:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

FATİH TERİM DETAYI

Galatasaray'da yapılan görev dağılımında Futbol Şube Sorumlusunun olmamasının nedeni Başkan Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim ile direkt iletişim kurma isteği olarak yorumlandı.

Basında çıkan iddialara göre Terim ve Elmas aracı olmadan direkt olarak iletişime geçecek.

Futbol sorumlusu olacağı konuşulan Işıtan Gün'ün bu listede olmaması bu iddiaları iyice kuvvetlendirdi.