Galatasaray, Yönetim Kurulu'nda görev paylaşımını yaptı
Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi görev dağılımının nasıl şekilleneceğini açıkladı.
19 Haziran'da yapılan seçimi dramatik bir şekilde kazanan Elmas' yönetimindeki görev dağılımını netleştirdi.
Galatasaray Spor Kulübü yeni yönetimdeki paylaşımı açıkladı. İşte yöneticilerin görevleri:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
FATİH TERİM DETAYI
Galatasaray'da yapılan görev dağılımında Futbol Şube Sorumlusunun olmamasının nedeni Başkan Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim ile direkt iletişim kurma isteği olarak yorumlandı.
Basında çıkan iddialara göre Terim ve Elmas aracı olmadan direkt olarak iletişime geçecek.
Futbol sorumlusu olacağı konuşulan Işıtan Gün'ün bu listede olmaması bu iddiaları iyice kuvvetlendirdi.
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