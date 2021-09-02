Mola veren otobüsü 'bozuk' diye haberleştiren A Haber'i RTÜK'e şikâyet etti

02 Eylül 2021 Perşembe, 16:47

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün park halindeki yolcu otobüslerini, “bozuk” diyerek ekrana getiren A Haber kanalını RTÜK’e şikayet etti.

Tanal, şikayet dilekçesinde, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen A Haber’in, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasında vurgulanan tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiğini, “soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” hükmüne uymadığını vurguladı.

"MESNETSİZ İDDİALARA DAYANAN HABER"

Evrensel'in haberine göre; RTÜK’e iletilen dilekçesinde Tanal, A Haber’in 31 Ağustos’ta öğlen saatlerinde yayınladığı haberde, “İETT hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlara dayalı, hukuk dışı bir şekilde gayriciddi bir dil ile yayın yapıldığını” belirtti.

Dilekçesinde drone havalandıran A Haber’in muhabirinin, sefer sırasını bekleyen otobüslerin park halinde bulunduğu İETT garajına yakın noktada canlı yayın yaptığını anımsatan Tanal, “Muhabirin bu otobüslerin arızalı olduğu, hiçbir bakım çalışması yapılmadığı, her gün 5-10 otobüsün buraya getirildiği, 90’a yakın arızalı otobüsün bulunduğu” gibi birçok asılsız iddialarda bulunduğunu, A Haber’de gerçeğe aykırı ifadeler kullanılarak tarafsızlık ilkesinin tamamen uzağında bir yayın yapıldığını vurguladı.

"İBB VE İMAMOĞLU’NU KARALAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan dilekçede, son günlerde sıklıkla İETT üzerinden yapılan yalan ve taraflı haberlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hedef alındığı dile getirilerek, “Yalan, yanlış, eski birçok haberle İETT’nin ve bu kuruma ait otobüslerin ve diğer toplu taşıma araçlarının sürekli bozulduğu, yandığı, vatandaşın tamir etmeye çalıştığı gibi birçok asılsız haber yapılmaktadır” denildi.

"A HABER YAYINDAYKEN OTOBÜSLER SEFERE GİTTİ"

A Haber’in ilgili haberi kamuoyuna yansıdıktan sonra İETT yetkilileri tarafından “A Haber’den gelip garajın dışından çekim yapmaya başladılar. Daha sonra drone ile havadan çekim yapmaya başladılar. Araçların bozuk olduğunu söylüyorlar. Araçlar bozuk değil. Bu araçlar gece 12’ye kadar çalışıyor. Ertesi gün saat 4-5 gibi tekrar çalışmaya başlıyorlar. Zaten onlar burada iken araçlar garajdan çıkıp çalışmaya başladı. Yaptıkları şeye anlam veremiyoruz” açıklaması yapıldığının aktarıldığı şikayet dilekçesinde, “Görüldüğü üzere bahsi geçen kurumun yetkilileri açıkça söz konusu araçların sağlam olduğunu, 16.00-24.00 saatleri arasında sefer yaptıkları, hatta çekim devam ederken garajdan çıkan araçların olduğunu, çekim yapıldığı sırada söz konusu araçların çalışma saati olmadığı için garajda sefer saatlerini beklediklerini en yetkili ağızdan ifade etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ A HABER’İ ELE VERDİ

Tanal’ın A Haber’i RTÜK’e şikayet ettiği dilekçede şöyle devam edildi:

“İlgili canlı yayındaki drone görüntüleri incelendiğinde garajda sefer saatini bekleyen otobüslerin tamamen nizami şekilde park edildiği, çalışmayan araçların o kadar nizami park edilmesi ve kümelenmesinin mümkün olmadığı apaçık ortadadır. A Haber kanalı, yayınladığı haber kuşağında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ederek toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmaktadır. Kullanılan bu ifadeler ile İETT’ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı algı yaratmak amacıyla hareket edildiği açıkça ortadadır. Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz. Yayınlanan haber ile ‘Siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz’ ilkesi de en bariz şekilde ihlal edilen ilkelerdendir.”

"MUHALİF KİM VARSA HEDEF ALIYORLAR"

“Söz konusu kanal neredeyse her yayınında iktidar partisi AK Parti’nin resmi yayın organıymış gibi yayın yapmakta ve farklı siyasi partilere, muhalefet partisi milletvekillerine, muhalefet partisi belediyelerine, kısacası kendilerine muhalif olan kim varsa aleyhlerine yalan ve iftira dolu haberler yaparak halkı yanıltmaya, ve kışkırtmaya çalışmaktadır.”

"A HABER CEZALANDIRILSIN" TALEBİ

Televizyon kanallarının tek taraflı yayıncılık yaparak, siyasetin güçlü olan tarafına kanalize olup, muhalefete yönelik sert tutum ve söylemlerde bulunmalarının basın meslek etik ilkelerine aykırı olduğunun altının çizildiği dilekçesinde Tanal, Yayın Hizmetleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8. maddesi ile “İdari Yaptırımlar” başlıklı 32. maddeleri uyarınca, A Haber kanalının cezalandırılması ve kanal hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmesini talep etti.