Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı

24 Aralık 2020 Perşembe, 17:20

Moldova'da yeni Cumhurbaşkanı Sandu, düzenlenen törende anayasaya el basarak yemin etti. Cumhurbaşkanı Sandu, burada yaptığı konuşmada, görevi sırasında Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci ilkelerini benimseyeceğini belirterek, "Ülkenin çıkarlarına saygı duyacağımı garanti ediyorum. İç siyasetin devamı olacak dış siyasette duvarların yerine köprüler inşa edeceğim" dedi.

Başkent Kişinev'deki Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Parlamento Başkanı Zinaida Greçanıy, Anayasa Mahkemesi Başkanı Domni?a Manole'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Mircea Snegur, ülkedeki siyasi parti ve diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

'ERKEN PARLEMENTO SEÇİMLERİ GEREKLİ'

Erken parlamento seçimine gidilmesi gerektiğini belirten Sandu, "Bu, yasama organının temizlenmesi ve çıkmaz bir yoldan dönülmesinin tek yoludur" değerlendirmesinde bulundu. Ülkeyi yolsuzluktan temizleyeceğini aktaran Sandu konuşmasına Rusça, Ukraynaca, Bulgarca ve Gagauz Türkçesi'nde devam etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı binasına giden Sandu, cumhurbaşkanlığı görevini eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan teslim aldı.

Moldova'da Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti. Sandu yüzde 57,8 oy alarak seçimi kazanırken, rakibi İgor Dodon yüzde 42'de kalmıştı.