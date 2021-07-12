Moldova’da yeni parlamento için gözler sandıkta
Moldova’da halk, yeni parlamentonun üyelerini belirlemek üzere erken genel seçimler için dün sandık başına gitti.
Moldova’da Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun, Rusya yanlısı güçlere karşı konumunu güçlendirmek için eski parlamentoyu feshetmesinin ardından halk, yeni parlamentonun üyelerini belirlemek üzere erken genel seçimler için dün sandık başına gitti. Yolsuzluklar ve yoksulluğun pençesindeki eski SSCB ülkesinin başkenti Kişinev’de sandık başına giden Sandu, oyunu “değişimden yana” kullandığını söyledi. 49 yaşındaki eski Dünya Bankası ekonomisti, ülkesini “hırsızlardan” kurtarma ve Moldova’yı Avrupa Birliği üyesi yapma sözü vermişti.
Selefi, Kremlin yanlısı İgor Dodon ise oyunu atarken halkı “ülkeyi dış güçlerin kontrolüne teslim edeceklere” karşı uyardı. 2.6 milyon nüfuslu ülke uzun zamandır AB yanlıları ile Kremlin yanlıları arasında gidip geliyor.
Dodon’a bağlı vekillerin Sandu’nun reform paketini bloke etmesi üzerine, Sandu nisan ayında parlamentoyu feshetmişti.
Yolsuzluklarla çalkalanan ülkede son olarak, 1 milyar dolarlık bir banka yolsuzluğu ortaya çıkmıştı.
Seçime 20 parti ile iki blok katıldı.
Seçim öncesi yapılan tahminlerde Batı yanlısı Sandu’nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS), seçimlerden birinci parti çıkması bekleniyordu.
İlgili Haberler
- Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği