Moldova’da yeni parlamento için gözler sandıkta

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Moldova’da Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun, Rusya yanlısı güçlere karşı konumunu güçlendirmek için eski parlamentoyu feshetmesinin ardından halk, yeni parlamentonun üyelerini belirlemek üzere erken genel seçimler için dün sandık başına gitti. Yolsuzluklar ve yoksulluğun pençesindeki eski SSCB ülkesinin başkenti Kişinev’de sandık başına giden Sandu, oyunu “değişimden yana” kullandığını söyledi. 49 yaşındaki eski Dünya Bankası ekonomisti, ülkesini “hırsızlardan” kurtarma ve Moldova’yı Avrupa Birliği üyesi yapma sözü vermişti.

Selefi, Kremlin yanlısı İgor Dodon ise oyunu atarken halkı “ülkeyi dış güçlerin kontrolüne teslim edeceklere” karşı uyardı. 2.6 milyon nüfuslu ülke uzun zamandır AB yanlıları ile Kremlin yanlıları arasında gidip geliyor.

Dodon’a bağlı vekillerin Sandu’nun reform paketini bloke etmesi üzerine, Sandu nisan ayında parlamentoyu feshetmişti.

Yolsuzluklarla çalkalanan ülkede son olarak, 1 milyar dolarlık bir banka yolsuzluğu ortaya çıkmıştı.

Seçime 20 parti ile iki blok katıldı.

Seçim öncesi yapılan tahminlerde Batı yanlısı Sandu’nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS), seçimlerden birinci parti çıkması bekleniyordu.