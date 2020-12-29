Moloz dökülen ormanlık alanda asbest tehlikesi

29 Aralık 2020 Salı, 10:04

Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan çam ağaçları ile kaplı ormanlık alana kaçak olarak dökülen molozlar çevre kirliliği yaşanmasına neden oluyor. Orman yolunun birçok noktasına, kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen hafriyat ve molozların arasında evsel atıklar ve sanayi atıklarının da olması dikkati çekti.



Atıklar arasında kanserojen etkiye sahip asbestli malzemeler de dikkat çekiyor.



Dökülen atık ve moloz yığınları kötü kokuya da neden olurken, vatandaşlar, soruna çözüm bulunup, bir an önce kalıcı önlem alınmasını istedi. (DHA)