Monaco, Onyekuru için ekstra para istiyor

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:39

Galatasaray, Monaco ve Henry Onyekuru üçgeninde kriz dinmiyor… Fransız ekibinin yıldız futbolcuyu yeni sezonun hazırlıkları kapsamında yapılacak kampa çağırması üzerine alarma geçen sarı-kırmızılılar, kritik son beş maç öncesi çözüm arayışlarını sürdürüyor.

FIFA'nın, ‘kiralık oyuncular, sezonu kiralandıkları takımlarında tamamlasın' ifadesiyle Monaco'yu ikna etmeye çalışan Galatasaray olumlu yanıt alamadı. Fransızlar, bu yöndeki kararın bağlayıcı olmadığını ve tavsiye niteliği taşıdığını belirtti. Monaco özetle, Onyekuru'nun Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesinin 1 Temmuz'da bittiğini ve geri dönmesi gerektiğini savunuyor. Bununla birlikte Monaco 1 aylık kiralama bedeli ödenirse Nijeryalı futbolcuya izin vereceğini de bildirdi.

5 HAFTA DAHA OYNATMAK İSTİYOR

Galatasaray ise bu durumu ‘gayri ahlaki' buluyor ve bedel ödemeden oyuncuyu son 5 haftada oynatmak istiyor. Onyekuru, önceki gün yapılan antrenmana Monaco izin vermeyince katılamamıştı.

Şampiyonluk yolunda hayati önemdeki Trabzonspor sınavı öncesi Henry Onyekuru'nun durumu Galatasaray teknik heyetini iyice zora soktu. Radamel Falcao'nun yarına yetişmesi beklenmiyor. Andone sezonu kapadı. Adem Büyük'ün cezası sürüyor.

Geçen hafta Emre Akbaba ile Onyekuru, dönüşümlü olarak hücumda yer almıştı. Onyekuru oynamazsa tecrübesiz Sekidika, Trabzon'a karşı forma giyebilir.