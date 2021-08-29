Haluk Levent: Yangın helikopteri kiralamak için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söyledim

29 Ağustos 2021 Pazar, 11:23

Müzisyen Haluk Levent, bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Haluk Levent sahneye çıktı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran dinleyicileriyle buluşan Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bursa'ya 28 yıldır geldiğini ve konserler verdiğini dile getiren Haluk Levent, "Bursa'ya dair güzel anılarım var. Ancak Bursa Festivali'nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AHBAP organizasyonuyla ilgili yaşadığı anıları da dinleyicileriyle paylaşan Levent, orman yangınları için bir helikopter kiralama işinde bürokrasiye takıldığını, işi çözmek için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söylediğini anlattı.

NESLİCAN TAY'I ANDI

Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay'ı da anarak, onun sevdiği bir şarkısını da söyledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Levent, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.