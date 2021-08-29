Havaalanında 8 saat beklediler: Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı
Sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alınan orkestra ekibi mahkemeye çıktı.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, KKTC’de vereceği konser öncesi büyük bir şok yaşadı. ‘Diva’ Lakaplı sanatçının orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı. 8 saat bekletilen orkestra üyelerine yeniden test uygulandı. Ekip, negatif sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapamadı.
MAHKEMEYE ÇIKTILAR
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un dün akşam KKTC’de bir otelde
vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen orkestra ekibi, PCR testlerinin
sahte çıkması üzerine havalimanında gözaltına alındı. Ekip bugün mahkemede
hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına
karar verdi. Sahte PCR testlerini hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele
Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu
öğrenilen bir kişi ise 3 gün tutuklu kalacak.
Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, “İlk defa
Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı
yetiyor dediler. Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz dediler. Ama
bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme
dolaşıyoruz” dedi.
Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra
konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere
katıldıkları öğrenildi. Ekibin konserin ardından yeniden karakola getirilip
mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.
Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı aktarıldı. Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrasının yapılan test sonuçları ise negatif çıktı.
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