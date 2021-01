Monopoly'den David Bowie hayranlarına özel oyun seti

04 Ocak 2021 Pazartesi, 09:07

Monopoly, David Bowie hayranlarını sevindirecek bir adım attı. Artfulliving'in aktardığına göre, 2016 yılının ocak ayında hayatını kaybeden David Bowie’ye özel bir set çıkaran Monopoly, yüksük, silindir şapka, eski krampon ve diğer ikonik oyun parçaları yerine bu sette Bowie ile ikonlaşmış bir yıldız, kafatası, Pierrot şapkası, kıvrılmış bir kravat, uzay kaskı ve bir şimşeğe yer verdi.

Oyunda Boardwalk ve Marvin Gardens yerine, yönetim kurulunun çevresinde Bowie’nin albümleri yer alıyor. Diğer oyuncuların "kiralamak" zorunda kalacakları sahneleri ve stadyumları inşa etmeye başlamak için bu güvenli albümleri kullanmaya başlayabilirsiniz. The Change and Community Chest desteleri de bazı değişiklere uğradı. Oyuncular artık "kapıları açma, ipleri çekme veya yıldızları yere düşürme" kapasitesine sahip “Ses ve Görüntü” kartları çekiyor. Koleksiyonerler, bu setin kağıt parasının, Bowie’nin ölümünden sonra 2018 yılında New York City metro istasyonununda kullanılan hatıra metro kartları ile uyumlu olduğunu görecekler. Monopoly'nin dört temel taşı olan GO, Free Parking, JAIL ve Go to Jail’de orijinallerine sadık kalındı. David Bowie Monopoly buradan satın alınabilir.

“Her oyuncu David Bowie'yi, daha doğrusu David Bowie'nin bir karakterini oynayacak. Oyunun amacı, herhangi bir Bowie'nin en büyük mirasına ulaşmak ve 1970'lerde hayatta kalmak. Miras, kesme rekorlarından (flat, black, round-oh, nevermind) kazanılan puanlarla değerlendirilir. Küçük bir sorun var. Bowie’ler, çeşitli tehditler, kara prensler ve okült figürleri tarafından tehlikeye atılıyor (bu, kahramanımızın soluduğu çok miktarda kokainle hiçbir şekilde ilgili değildir). Herhangi bir Bowie ölürse, tüm Bowie'ler ölür ve oyun kaybedilir.”