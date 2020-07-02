Montajcı AKP'li özür diledi

02 Temmuz 2020 Perşembe, 20:18

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin AKP’li meclis üyesi Hamza Gönenç, terör örgütü üyeleriyle siyasetçilerin fotoğraflarını montajlayarak paylaşmıştı. Gönenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu süreçte çevremde kırmış olduklarım olabilir. Sehven yapmış olduğum paylaşımdan dolayı özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Hamza Gönenç, sosyal medyadan yayınladığı ve terör örgütü elebaşları ile yan yana gösterdiği fotomontajla muhalefet liderlerine hakaret etmişti.

"HAMZA GÖNENÇ İSİMLİ MECZUP"

Söz konusu çirkin paylaşıma sert tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "AKP'nin Küçükçekmece meclis üyesi Hamza Gönenç isimli meczup fotoşop bir fotoğraf paylaşmış. Yasal süreç elbette başlatılacak ancak dikkat çekmek istediğim asıl husus terör örgütü üyeleriyle fotoğraftaki siyasetçileri sadece fotoşopla yan yana getirebilirsiniz. Anlatabildim mi?" demişti.

Paylaşım için özür dileyen Gönenç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu, Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın dünyaya yeni gelmiş bebeği adaşım Hamza Salih üzerinden şahsına ve ailesine yapılan çirkin saldırıyı duyunca, bir anda kendi aileme yapılmış bir saldırı olarak düşündüm. Ben de bu çirkin saldırıya sosyal medyada ‘mutlu bir aile tablosu’ diye dolaşan bir fotoğrafı paylaşmış bulunarak tepki verdim. Daha sonra yaptığımın doğru olmadığını, yanlışa yanlışla cevap vermemem gerektiğini düşünerek paylaşımımı kaldırdım. Bu süreçte çevremde kırmış olduklarım olabilir. Sehven yapmış olduğum paylaşımdan dolayı özür dilerim. Paylaşımımdan dolayı hakaret ederek olumsuz yorum yapan şahıslar hakkında suç duyurusu sürecini de başlatmış bulunuyorum."