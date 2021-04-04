Montrö bildirisi eleştirilerine Ali Türkşen'den ağır sözler!

04 Nisan 2021 Pazar, 11:22

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve "tekkedeki amiral" haberlerinin basına yansımasına ilişkin 103 amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri Türkiye'nin gündemine oturdu.

İktidar çevreleri bildiriye tepki gösteriyor. Bildiriye ilişkin bir açıklama da Balyoz mağduru Eski SAT Komandosu Ali Türkşen'den geldi. Twitter'daki hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Türkşen, çok sert ifadeler kullandı.

"NE PİS BİR MAĞDURİYETİNİZ VARMIŞ ARKADAŞ!"

"“Milli irade” diye diye milletin a.sına koydunuz, sattınız savdınız, neredeyse yarısı sizden sebep hapis yatmış insanlar biraraya gelip, “daha da milletin a.sına koymayın artık” deyince alınıyorsunuz" diyen Türkşen, "Ne pis bi mağduriyetiniz varmış arkadaş, bitmedi gitti" diye yazdı.