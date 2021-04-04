Montrö bildirisi eleştirilerine Ali Türkşen'den ağır sözler!
103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri Türkiye'nin gündemine oturdu. İktidarın eleştirdiği bildiriyle ilgili olarak açıklama yapan Balyoz mağduru Eski SAT Komandosu Ali Türkşen'den çok sert bir açıklama geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve "tekkedeki amiral" haberlerinin basına yansımasına ilişkin 103 amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri Türkiye'nin gündemine oturdu.
İktidar çevreleri bildiriye tepki gösteriyor. Bildiriye ilişkin bir açıklama da Balyoz mağduru Eski SAT Komandosu Ali Türkşen'den geldi. Twitter'daki hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Türkşen, çok sert ifadeler kullandı.
"NE PİS BİR MAĞDURİYETİNİZ VARMIŞ ARKADAŞ!"
"“Milli irade” diye diye milletin a.sına koydunuz, sattınız savdınız, neredeyse yarısı sizden sebep hapis yatmış insanlar biraraya gelip, “daha da milletin a.sına koymayın artık” deyince alınıyorsunuz" diyen Türkşen, "Ne pis bi mağduriyetiniz varmış arkadaş, bitmedi gitti" diye yazdı.
“Milli irade” diye diye milletin a.sına koydunuz, sattınız savdınız, neredeyse yarısı sizden sebep hapis yatmış insanlar biraraya gelip, “daha da milletin a.sına koymayın artık” deyince alınıyorsunuz. Ne pis bi mağduriyetiniz varmış arkadaş, bitmedi gitti.— Ali Türkşen (@aliturksen) April 4, 2021
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