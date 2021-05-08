Moody’s, uluslararası yatırımcı güvenindeki erozyonun sonuçlarına dikkat çekti
Moody’s’e göre zayıflayan TCMB kredibilitesi, piyasa fonlamasının Türk bankaları için daha maliyetli ve kısa vadeli olması anlamına gelecek.
Merkez Bankası’nın (TCMB) yönetimi ve izlediği politikalarıyla ilgili tartışmalar, özellikle Naci Ağbal’ın 4.5 ay içinde banka başkanlığından alınmasıyla daha dikkat çekici hale geldi. Bankanın kredibilitesi ise bu tartışmaların temelini oluşturuyor.
Bankacılık sektörü ve TCMB ile ilgili güncel bir rapor açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de bu noktaya dikkat çekerek şu vurguyu yaptı: “Zayıflayan TCMB kredibilitesi piyasa fonlamasının bankalar için daha maliyetli ve sadece kısa vadeler için olması anlamına gelecek. Bu, yılın başındaki kısa süreli sınırsız piyasa erişimini sona erdirecek.” Kuruluş, yatırımcı güvenindeki erozyonun Türk bankalarının piyasa erişimini kısıtlayacağını belirtti.
IMF: FAİZE DİKKAT
“Piyasa fonlamasına olan ihtiyaç azaldı ama somut bir ihtiyaç olarak kalmayı sürdürüyor” ifadelerini kullanan Moody’s’e göre daha düşük kredi büyümesi ise Türk bankalarının likiditesini destekleyecek. Birçok bankanın fonlama ihtiyacının çok üzerinde döviz likiditesi tuttuğunu ifade eden kuruluş, “Daha yüksek döviz likiditesi bankaları şoklara karşı daha dayanıklı yapıyor” diye konuştu.
Tartışmalar bu şekilde sürürken IMF Başkanı Kristalina Georgieva, önceki gün Türkiye gibi dış finansman bağımlısı ülkeleri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan politika desteğinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini belirten Georgieva, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini söyledi. Georgieva, “Özellikle ABD faiz oranlarını izlemek önemli, çünkü orada önemli bir hareket var” dedi.
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