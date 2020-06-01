Moody's'tan Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik açıklama

01 Haziran 2020 Pazartesi, 17:55

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs kaynaklı ekonomik bozulmanın kredi alanların geri ödeme kapasitesini düşürerek sorunlu kredileri artıracak olması nedeniyle Türk bankacılık sisteminin görünümünün negatif kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Moody's Investor Service'in Türk bankaları ile ilgili bugün yayınladığı bir rapora göre, düşük kredi hacimleri ve yüksek provizyonlar nedeniyle Türk bankalarının kârlılığının baskılanması bekleniyor. Moody's ayrıca TL'deki değer kaybı nedeniyle sermayeler üzerinde de ilave baskı öngörüyor.

YÜZDE 5 KÜÇÜLME

Açıklamaya göre, koronavirüs salgınının yarattığı derin ekonomik bozulma kredi borçlularının geri ödeme kapasitelerini düşürecek, bu da sorunlu kredileri artıracak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile (KOBİ), turizm ve ulaşım sektörlerinde daha fazla riski olan bankalar ise bu durumdan daha fazla etkilenecekler.

Moody's açıklamasında, ekonomi yetkililerinin destek tedbirlerinin ise Türk bankalarının kredi profillerindeki zayıflamayı sadece kısmen dengeleyeceği kaydedildi.

Moody's ayrıca, GSYH'nin bu yıl yüzde 5 daralacağını, 2021'de ise yüzde 3.5'lik kısmi toparlanma olacağını öngörürken, bunun da bankaların kredi profilinde bozulmalara yol açabileceğini kaydetti.