Mörel'in TELAŞSIZ Sergisi Cunda'da...

08 Ağustos 2021 Pazar, 09:50

Sergide Cunda, Ayvalık, İstanbul ve dünyanın farklı köşelerinden sessizce akıp giden hayattan kareler göreceksiniz.



Uzun bir dönem aylık dergilerde fotoğrafları yayınlanan Mörel sergi ile ilgili:



“Profesyonel fotoğraf makinaları ile yaptığım çekimler ister istemez sıradan naif olan her şeyi, seçilmiş ve özel olana dönüştürüyor. Kimi zaman coşkunun yerini mahcubiyet,doğallığın yerini kurgu alabiliyor. Cep telefonlarında giderek yetkinleştirilen kamera özellikleri ile an’a odaklanmak ve bozulmadan, değişmeden sabitlemek ve söyleyeceğini alçak sesle, telaş etmeden söylemek mümkün olmaya başladı. Doğrusu bunun çekiciliğine kapılmamak mümkün değildi. Henri Cartier Bresson’un ‘Fotoğrafı makina değil insan çeker’ sözünü de hatırlayarak yıllar içinde çekilen fotoğraflar bu sergi ile gün yüzüne çıkmış oldu. Telaşsız sergisi ilk kez Şubat 2020’de, Galata’da bulunan Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılmıştı. Şimdi, bu sergiden özel bir seçkiyi Ayna’ya getiriyor ve Cunda’nın sevgili evladı, çok genç yaşta yitirdiğimiz dayım Gündüz Arısoy’a adıyorum.”



Bu sergideki tüm fotoğraflar çeşitli modellerde Iphone cep telefonu ile çekilmiştir.

Güher Mörel’in Telaşsız adlı sergisi AYNA -Yeme İçme Oturma Yer’inde 12 Ağustos-12 Eylül 2021 tarihleri arasında açık olacak.

Sergi Bilgileri:

Sergi yeri: AYNA -Yeme İçme Oturma Yeri

Sergi tarihi: 12 Ağustos- 12 Eylül 2021

Sergi açılışı: 12 Ağustos Perşembe saat: 18.30 - 20.30

Adres: CUNDA ADASI - Çarşı Cadde No:22 Ayvalık Balıkesir +90 266 327 2725



