Moroğlu’nun acı günü

05 Ocak 2021 Salı, 18:38

7 Kasım tarihinde eşi Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’nu kaybeden İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu bugün ise annesi Mualla Şenyiğit’i kaybetti. Annesini kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşayan Moroğlu, “Annem kız lisesi mezunu, tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Çok üzgünüm” dedi.