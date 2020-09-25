Moskova belediye başkanından 65 yaş üstüne ‘evde kalın’ çağrısı

25 Eylül 2020 Cuma, 10:24

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkentteki 65 yaş üstüne ve kronik hastalığı olanlara evde kalmaları yönünde uyarı yaptı. Sobyanin yaptığı açıklamada, “65 yaş üzerindeki Moskova sakinleri ve kronik hastalığı olan gençler, gerekli olmadıkça evlerini terk etmemeli” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya'daki sağlık kurumlarında tespit edilen yeni vakaların sayısını açıkladı. Paylaşılan son verilere göre Rusya genelinde 6 bin 595 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. 23 Haziran'dan beri ilk kez 1000 sınırının aşıldığı Moskova'da 1050 vaka kaydedildi. Moskova'yı St. Peterburg (215), Moskova Bölgesi (205), Rostov Bölgesi (189) izledi.

ÖLÜ SAYISI 20 BİNE DAYANDI

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'da 149 kişi daha Kovid-19'la mücadeleyi kaybetti. Ölümlerin 22'si St. Petersburg, 15'i Moskova, 12'si Kemerovo Bölgesi'nde görüldü. Ülkedeki toplam ölü sayısı 19 bin 948 oldu.

6130 kişinin iyileşmesiyle hastalığı yenenlerin toplam sayısı 929 bin 829'a yükseldi.