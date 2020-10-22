Moskova’da hükümet binasına bombalı saldırı girişimi
Rusya Federal Güvenlik Servisi, hükümet binasına saldırı girişimi önlendi açıklamasında bulundu. Saldırıyla ilişkili bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Reuters haber ajansının TASS’a dayandırdığı haberinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Hükümet binasına yönelik bombalı bir saldırı girişimini önledik" açıklamasında bulunduğu ifade edildi.
Yetkililer, bombalı bir saldırı girişiminde olan kişinin gözaltına alındığını söyledi. Girişimin uluslarası bir terör örgütü adına gerçekleştirildiği bilgisi verildi.
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