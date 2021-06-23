Moskova’da Covid-19 aşısı olanlara özel çekiliş: 5 araba verildi
Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyasında şanslı 5 talihliye araba hediye edildi.
Başkent Bilgi Teknolojileri Dairesi temsilcisi Boris Frolov gözetiminde, 14-20 Haziran döneminde Covid-19'a karşı aşılanan kişilerin katıldığı araba çekilişinin sonuçları canlı yayında açıklandı.
ARABALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Çekilişe yaklaşık 165 bin kişinin katıldığını belirten Frolov, “halka açık bir sayı üreteci kullanacağız, şifreleme yöntemiyle herkesin sayısını belirledik” dedi. Çekilişin yapılmasının ardından kazanan 5 talihli, programın özel konuğu aktör Alexander Yatsko tarafından duyuruldu.
Daha önce koronavirüse karşı aşı tanıtımının, belirli nedenlerle aşı olamayan kişilere ayrımcılık yapılmayacak şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Rus yetkililer, aşılanamayan kişilere yönelik tehditlerin hak ihlaline girebileceğini hatırlatarak ceza yerine teşvik politikası uygulayacaklarını açıklamıştı.
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