Moskova'da Nazım Hikmet Vakfı kuruldu

01 Haziran 2020 Pazartesi, 12:08

Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Ali Galip Savaşır, Coşkun Yurt, Batubay Özkan ve Daria Zıhugulskaya gibi isimler öncülüğünde Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya'da Nazım Hikmet'i anma faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklere 'yeni bir ivme kazandırma' amacıyla yola çıktığını söyleyen vakıf ayrıca, Nâzım Hikmet müzesi kurulması çalışmalarına destek olmak gibi hedeflerle yola çıktığını ilan etti.

3 HAZİRAN'DA ONLİNE ANMA PROGRAMI

Öte yandan, Nâzım Hikmet, ölümünün 57. yıldönümünde 3 Haziran Çarşamba günü anılacak. Moskova’da her yıl geniş kitlesel katılımla mezarı başında yapılan anma töreni ve konser programı, bu yıl koronavirüs karantinası nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Rusya’da uygulanan yasaklar yüzünden bu kez anma etkinlikleri daha kısıtlı gerçekleşecek ama yine de yapılacak.

Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı da, karantina yüzünden geleneksel konser gecesi yapılamadığı için, ünlü isimlerin katılımı ile internetten canlı bir program gerçekleştirecek. 3 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.30'da www.nazimhikmet.com sayfasından ve vakfın Youtube kanalından yapılacak canlı yayında sanat ve edebiyat dünyasından sanatçıların katılımıyla Nâzım Hikmet şarkılarla, şiirlerle, söyleşilerle anılacak ve ödüller sahiplerine verilecek.

2020 yılı “Nazım Hikmet Dostluk Ödülleri” bu yıl yazar "Hava Kurşun Gibi Ağır: Nazım Hikmet'in Romanı”nın da yazarı olan ünlü aydın Hıfzı Topuz Hıfzı Topuz ve “Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu”na verilecek. Gabdulla Kariyev’in ismini taşıyan Kazan Tatar Devlet Genç İzleyiciler Tiyatrosu’nda yönetmen Soyjin Janbolova, Nâzım Hikmet’in “Kör Padişah” ve “Sevdalı Bulut” adlı iki eserini geçtiğimiz yıl uyarlayarak başarıyla sahneye koymuştu.

İnternetteki anma gecesinde Hıfzı Topuz, Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Vera Tulyakova’nın kızı Prof. Anna Stepanova, Sunay Akın, Moğollar, Selçuk Yöntem, A. Mümtaz Taylan, Nükhet Duru, Sıla, eski Moskova Büyükelçileri Halil Akıncı, Hüseyin Diriöz ve Aydın Sezgin’in de aralarında bulunduğu pek çok isim yer alacak.