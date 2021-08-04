Moskova'da "şırıngalı saldırgan" paniği: 1 gözaltı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:36

RIA Novosti'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, olay 1 gün önce, akut zehirlenme ön tanısıyla hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki bir kızın ifadeleriyle aydınlandı. Ancak doktorlar, zehirlenmeye tam olarak neyin neden olduğunu henüz tespit edemedi.

"BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM"

Saldırıya hedef olan 15 yaşındaki kız ifadesinde, "Kimliği belirsiz bir kişinin sokakta ona yaklaştığını, yol tarifi istediğini ve ardından takip etmeye başladığını; bir süre sonra ise sol kalçasına şırıngayla bir şey enjekte ettiğini" söyledi.

Kurban, enjeksiyonun ardından bir süre bilinç kaybı yaşadığını, ancak daha sonra ambulans çağırmak istediği askeri okulun girişine ulaşmayı başardığını öne sürüyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Gözaltına alınan genç adamın sabıka kaydı olmadığı ve işsiz olduğu bildirildi. Olayla ilişkisine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yerel REN TV'ye göre, kız yasadışı madde tüketimini gizlemek için 'şırıngalı' bir hikaye uydurmuş olabilir. Radyo Sputnik Moskova'ya göre ise aynı hikayenin bir benzeri daha önce yaşanmıştı.