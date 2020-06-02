Moskova’dan hipersonik hamle

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

Sputnik’in haberine göre Rus Savunma Bakanlığı’nın Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Moiseyev, “Kuzey Filosu’nun kara ve kıyı birlikleri, Arktik’in sert koşullarına adapte edilmiş 180’den fazla silah ve askeri teçhizatı yıl sonuna kadar teslim alacak. Hipersonik silahlar da dahil yeni silahların testleri devam ediyor” dedi.

Moiseyev, “Rusya-Kuzey Deniz Yolu ulusal ulaşım hattımız emin bir şekilde korunacak. Novaya Zemlya takımadalarında, en gelişmiş S-400 füze savunma sistemleri görev başında” ifadelerini kullandı. S-400’ler, Eylül 2019’da Novaya Zemlya’daki füze ve uçaksavar birliğine konuşlandırılmıştı.