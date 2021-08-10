Moskova’nın Kuril’de askeri faaliyetleri artıyor

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Rusya, İkinci Dünya Savaşı sonunda ele geçirdiği adalar konusunda Japonya ile hâlâ ihtilaf yaşıyor. Rus devlet haber ajansı TASS’ın Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak bildirdiği habere göre, bakanlık şu anda 30’dan fazla askeri yapı inşa etmiş durumda.

Japonya, Pasifik Okyanusu ve Ohotsk Denizi arasındaki sınırda bulunan bin 300 kilometre uzunluğundaki adaları ülkesinin “Kuzey Toprakları” olarak nitelendiriyor ve burada hak iddia ediyor. Rusya’nın 1945 yılında adaları ilhakından bu yana iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanmadı.

Savunma Bakanlığı, Iturup ve Kunaşir adalarındaki askeri personel için 7 askeri lojman dahil şimdiye kadar 30’dan fazla askeri yapı inşa edildiğini duyurdu. Kısa bir süre önce Rusya ve Japonya, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir telefon görüşmesi yaparak adalardaki ekonomik faaliyetler ve barış anlaşması müzakereleri konusunda olumlu görüş belirtmişlerdi.