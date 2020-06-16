Moss’tan ‘Run Rabbit Run’
Mad Men dizisiyle tanınan, ardından The Handsmaid’s Tale dizisiyle yıldızı parlayan Elisabeth Moss, Run Rabbit Run adlı filmde hem başrolde oynayacak hem de filmin yapımcılığını üstlenecek.
Moss’un XYZ Films ve Carver Films ile birlikte yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini ise The Handmaid’s Tale dizisinin de yönetmeni olan Daina Reid yapacak. Korku gerilim türündeki filmle Reid, uzun metraj alanında da iyi bir başarı yakalamayı planlıyor.
Salgından daha az etkilenen Avustralya’da çekimleri yapılacak film, Moss‘un canlandıracağı doğum uzmanı Sarah’ın hikâyesini konu alıyor. Bir modern zaman hayalet hikayesi olarak tanımlanan filmde, kızı Mia’nın garip davranışlarını anlamaya çalışan bir doktor olarak Sarah, kendi düşünceleriyle de çelişkiye düşüyor. Kızını iyileştirmek için geçmişlerinden bir hayaletle yüzleşmek zorunda kalıyor.
The Good People, Kenny Kola, Burial Rites romanlarını kaleme alan Avustralyalı yazar Hannah Kent kendi orijinal fikrinden yola çıkarak senaryoya için çalışmalara başladı.
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