Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferine bonservis engeli
Mostafa Mohamed'in transfer için Fransa'ya gitmesinin ardından, Galatasaray ve Zamalek arasında anlaşmazlık yaşandı.
Fransa'ya giden ve Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in transferinde Galatasaray ve Zamalek arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sorun çıktı.
Fransa medyasından RMC Sport'un haberine göre, iki kulüp arasında yaşanan sorunun temeli Galatasaray'ın ödeyeceği 4 milyon Avro'luk bedelin ödeme şekline dayanıyor. Galatasaray'ın 4 milyon Avro'luk satın alma opsiyonunu taksitli olarak ödemek istemesine karşın, Zamalek kulübü ise 4 milyon Avro'luk bedelin peşin olarak ödenmesini istiyor.
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, çıktığı 25 maçta 9 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.
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