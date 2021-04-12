Mostafa Mohammed'in performansı düşüşte
Galatasaray kariyerine fırtına gibi giren Mustafa Muhammed, ligde forma giydiği son 4 maçta da gol atamadı.
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, son dönemde adeta yokları oynuyor. Takıma çok çabuk bir şekilde uyum sağlayan Muhammed, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta rakip fileleri 5 kez sallamıştı. Aslan'ın gol yollarındaki sıkıntılarını bir anda çözmeyi başaran Muhammed, sonrasında ise performansında büyük bir düşüş yaşadı. Mustafa Muhammed, Galatasaray forması altında çıktığı son 5 maçta da gol atamadı.
Aslan'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçında kırmızı kart gören 23 yaşındaki oyuncu, 3-0 kazanılan Kayseri karşılaşmasında formasına kavuştu ama gol katkısı yapamadı.
4-3'lük Rizespor mağlubiyetinde de etkisiz kalan Muhammed, Milli aranın ardından Hatay mücadelesinde hiç ortada yoktu. Fatih Terim'in ikinci yarının başında oyundan aldığı Mısırlı forvet, sadece 1 isabetsiz şutla maçı tamamladı.
Karagümrük karşısına ilk 11'de başlayan Mustafa Muhammed, maçtaki etkisiz performansıyla dikkat çekti ve maçı tamamlayamadan Fatih Terim tarafından kenara alındı
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