MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in
MotoGP'de sezonun 8. yarışı olan Almanya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.
Marc Marquez, 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarışında kolu kırılan ve 9 ay pistlerden uzak kalan İspanyol pilot, Kasım 2019'daki Valencia Grand Prix'sinin ardından ilk kez podyumun zirvesine çıktı.
Bitiş çizgisini liderden 1.610 saniye sonra geçen Red Bull KTM sürücüsü Miguel Oliveira ikinci, Marquez'in 6.772 saniye gerisindeki Monster Energy Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise üçüncü sırayı aldı.
Quartararo, puanını 131'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 9. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 27 Haziran'da koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Fabio Quartararo (Fransa): 131 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 109
3. Jack Miller (Avustralya): 100
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 99
5. Joan Mir (İspanya): 85
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