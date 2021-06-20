Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan öğrencisini Trabzonspor'a istedi

20 Haziran 2021 Pazar, 15:42

Majid Hosseini ile yolların ayrılmasını kesinleşmesinin ardından bordo-mavililerde gözler savunma hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Haber 61'de yer alan habere göre; Yapılan transfer listesinin üst sıralarında ise geçtiğimiz sezon Karagümrükspor'da oynayan Enzo Roco yer alıyor.

Trabzonspor'un Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Enzo Roco'yu transfer etmek için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk için alternatifli bir kadro kurmak istediği ve Enzo Roco'nun katkı sağlayacak bir oyuncu olacağını yönetime rapor ettiği belirtildi.

Bilindiği üzere Enzo Roco 2018 yılında Meksika ligi takımlarından Cruz Azul'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde forma giyen Enzo Roco daha sonra Karagümrük'ün yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon forma giydiği Karagümrük'de 31 maça çıkan oyuncu 3 gol, 1 asist ile oynadı.