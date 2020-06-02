Motor aksamına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörün motor aksamına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.
Tomarza ile Bünyan ilçeleri arasındaki Akmescit Mahallesi yakınlarında
tarlasını süren Mehmet Koca, traktörün motor aksamında yılan olduğunu fark etti.
Koca'nın yardım istemesi üzerine Tomarza Belediyesi itfaiye ekipleri
tarlaya geldi. Traktörün kaputunu açan ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaklaşık 2 metrelik yılan, doğaya bırakıldı.
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