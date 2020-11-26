Motorine zam!
Motorine cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatları da 37 kuruş artarak, 7 liranın üstüne çıkmıştı. Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi.
Yapılan zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Motorinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.
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