Motorine zam!

26 Kasım 2020 Perşembe, 17:57

Benzin fiyatları da 37 kuruş artarak, 7 liranın üstüne çıkmıştı. Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi.

Yapılan zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Motorinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.