Motorine zam geldi

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:18

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, fiyat artışı 7 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.