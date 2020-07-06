Motorine zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine 10 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, fiyat artışı 7 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
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