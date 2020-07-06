Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine 10 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:18
Abone Ol google-news

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, fiyat artışı 7 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.


Video Haberler