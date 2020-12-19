Moukoko tarihe geçti Dortmund kaybetti
Youssoufa Moukoko Union Berlin’e attığı golle ligde gol atan en geç oyuncu olurken Borussia Dortmund rakibine 2-1 mağlup oldu.
Bundesliga’nın 13. haftasının açılış maçında Union Berlin sahasında Borussia Dortmund’u ağırladı. Ligde 5. sırada bulunan Union Berlin, rakibini 57. dakikada Taiwo Awoniyi ve 78. dakikada Marvin Friedrich attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve önünde yer alan rakibi Dortmund ile puan farkını 1’e indirdi. Dortmund’un maçtaki tek golünü ise 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko kaydetti. Genç oyuncu attığı golle Bundesliga tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu. Moukoko’dan önce rekoru Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, Bayern Munih’e geçen sezon mayıs ayında attığı golle elinde bulunduruyordu. Moukoko, ligde ayrıca maça çıkan en genç oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor. Borussia Dortmund, Lucian Favre’nin görevden ayrılmasından sonra Edin Terzic yönetiminde çıktığı ilk maçı da kaybetti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Dortmund 22 puanla 4. sırada yer alıyor.
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