Moussa Marega’dan transfer açıklaması

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Porto'nun golcüsü Moussa Marega, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

İHA
24 Nisan 2021 Cumartesi, 08:00
Moussa Marega’dan transfer açıklaması
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Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Portolu futbolcu Moussa Marega, hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Porto’nun Malili forveti Moussa Marega, hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir süredir Fenerbahçe’ye transfer olacağı ve sarı-lacivertlilerle görüştüğü konuşulan 30 yaşındaki futbolcu, paylaştığı mesajda hiç bir kulüple görüşmediğini ifade etti. Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye’deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil" diye konuştu.


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