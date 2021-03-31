Mozambik’te IŞİD tehdidi artıyor
Mozambik'te IŞİD'in düzenlediği saldırıların ardından Portekiz, Mozambik ordusuna eğitim vermek için 60 asker gönderileceğini duyurdu.
Mozambik’in güneyine 2017’den beri saldırılar düzenleyen terör örgütü IŞİD, ülkenin 60 milyar dolarlık uluslararası doğalgaz projelerinin lojistik merkezi olan Palma kentini ele geçirdiğini iddia etti. IŞİD’in saldırılarında onlarca sivil, güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.
Yaklaşık 10 bin kişinin bölgeden çıkmaya çalıştığı kaydedildi. Bu arada Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, ülkesinin Mozambik’e yaklaşık 60 asker göndereceğini söyledi. Asker naklinin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyuran Silva, Mozambik ordusunu özel kuvvetler yetiştirmede destekleyeceklerini vurguladı.
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