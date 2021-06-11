MSB: 1 askerimiz şehit oldu

11 Haziran 2021 Cuma, 07:26

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada silah kazası sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede. doktorların tüm çabalarına rağmen şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

'ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin'de silah kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.