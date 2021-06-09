Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş Adil Yılmaz şehit oldu
Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ta görev sırasındaki silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın hastanede şehit olduğunu açıklayarak, başsağlığı mesajı paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı
- Karikatürist Kaan Ertem yaşamını yitirdi