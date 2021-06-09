Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş Adil Yılmaz şehit oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ta görev sırasındaki silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın hastanede şehit olduğunu açıklayarak, başsağlığı mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 13:13
Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş Adil Yılmaz şehit oldu
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.


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