MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek
Milli Savunma Bakanlığı'nca, 150 bin doz koronavirüs aşısının, bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya gönderileceği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek olan 150 bin doz Covıd-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak" denildi.
Paylaşımda, aşıların uçağa sevk edildiğine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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