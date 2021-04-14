MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:58

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek olan 150 bin doz Covıd-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak" denildi.

Paylaşımda, aşıların uçağa sevk edildiğine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.



