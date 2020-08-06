MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
06 Ağustos 2020 Perşembe, 15:26
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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