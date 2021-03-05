MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
05 Mart 2021 Cuma, 10:09
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler